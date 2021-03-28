اليوم السابع
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الشرطة تسعف سيدة تعرضت لوعكة صحية داخل قطار متجه من الإسكندرية للقاهرة

الأحد، 28 مارس 2021 05:34 م
الشرطة تسعف سيدة تعرضت لوعكة صحية داخل قطار متجه من الإسكندرية للقاهرة قطار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى موقف يؤكد البعد الإنسانى لتعامل رجال الشرطة مع بلاغات المواطنين، تبلغ للأجهزة الأمنية المعنية بتأمين أحد القطارات المتجه من (مدينة الإسكندرية إلى مدينة أسوان)، بشعور إحدى السيدات بحالة إعياء شديدة وكانت بصحبتها شقيقتها، وقيام أحد الركاب (أستاذ جامعى بإحدى كليات الطب) بمحاولة إسعافها، والتمس من رجال الشرطة سرعة توفير بعض الأدوية لعمل الإسعافات الأولية لها.

 

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مسئولى السكة الحديد، وتم توقيف القطار بإحدى المحطات وتوفير الأدوية اللازمة لإسعافها، وعقب وصول القطار لمحطة سكك حديد القاهرة، تم توفير سيارة إسعاف قامت بنقل المذكورة على الفور لإحدى المستشفيات.

 


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