الدنيا ربيع.. رياح خفيفة والمراكب الكبيرة تخرج للصيد فى بحر بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس اليوم الأحد، وتأثيرها على حركات التجارة والصيد والسياحة.

وشهدت محافظة بورسعيد، طقساً معتدلاً وانخفاضا بسيطا في دجات الحرارة مع رياح خفيفة غير محملة بالأتربة، ولم تؤثر على حركة التجارة.

وتأثرت حركة الصيد بشكل بسيط، حيث خرجت مراكب الصيد الكبيرة ، فيما عزف أصحاب المراكب الصغيرة عن الخروج إلا في ساعات معينة من اليوم تستقر فيها حالة الشاطئ.

واستمتع العشرات من أهالي بورسعيد، وزوارها من المحافظات الأخرى بالشاطئ والطقس الربيعي المعتدل، حيث مارس البعض الرياضة، وآخرون يلتقطون الصور التذكارية والسيلفي على ساحل محافظة بورسعيد.