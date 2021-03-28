الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 12165 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12087 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 78 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 571 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات1207 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.