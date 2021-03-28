اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة

الأحد، 28 مارس 2021 10:56 ص
الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط 12165 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12087 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 78 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 571 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات1207 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


كورونا

كمامة

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الجاخلية

حوادث

الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة