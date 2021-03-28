اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تفقد نصف مليون وظيفة مباشرة بسبب وباء كورونا

الأحد، 28 مارس 2021 01:26 م
الجزائر تفقد نصف مليون وظيفة مباشرة بسبب وباء كورونا لقاح كورونا
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المندوب الوطنى للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الجزائرية عبد الحميد عفرة، أن متوسط الميزانية السنوية التى تخصصها الدولة للوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها تبلغ 30 مليار دينار ليبى.

 

وأوضح عفرة، خلال انطلاق أشغال ندوة حول استراتيجية الوقاية وإدارة المخاطر الكبرى، أن هذا المبلغ ينفق على تعويض الضحايا وإصلاح الخسائر، مشيرا إلى أن ثلاثة مخاطر كبرى رئيسية تواجه البلاد وهى الفيضانات، الزلازل وحرائق الغابات.

 

وأشار المسؤول الجزائرى إلى أن هذه الميزانية ستكون أقل بكثير إذا ما أخذت الدولة على عاتقها 50 بالمئة من كلفة التأمين الموجه لـ6 ملايين أسرة.

 

من جهة أخرى، كشف عفرة، أن تفشى وباء كورونا تسبب فى فقدان 500 ألف وظيفة مباشرة، دون احتساب الخسائر فى الدائرة غير الرسمية.


الجزائر

اخبار الجزائر

الداخليه الجزائريه

اخبار كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة