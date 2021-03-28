التحريات تكشف تفاصيل مصرع كوافيرة وإصابة عروس بالبخار القاتل في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع كوافيرة داخل محل عملها بالعياط، وإصابة عروس، وتبين أن المتوفية خلال حضورها جلسة حمام مغربي مع العروس، تصاعد البخار مما أسفر عن تعرضهما للاختناق، ولم يشعر أحد من العاملين بالمحل بهما، حتى فارقت الكوافيرة الحياة، بينما تم إنقاذ العروس، ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملات بالكوافير، بالإضافة إلى أفراد أسرة المتوفية والمصابة، ولمي يشتبهوا في الوفاة جنائيا، وتم إنهاء إجراءات دفن المتوفية، وتسليم جثتها لأسرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد وفاة كوافيرة داخل محل عملها بمنطقة العياط، بإجراء التحريات تبين أن المتوفية تعرضت لاختناق خلال جلسة حمام مغربي بصحبة عروس أصيبت وتم نقلها إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.