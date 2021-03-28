الأمن العام يضبط 13 كيلو أفيون و178 سلاح نارى وينفذ 78 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 178 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 147 متهم، بينها 14 بندقية آلية، و 33 بندقية خرطوش.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن تنفيذ 78728 حكم قضائى متنوع، بإجمالى 6698 محكوم عليهم، بينهم 337 حكم جناية، و23432 حكم حبس جزئى، و4679 حكم حبس مستأنف.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيل، ضم 3 متهمين، إرتكبوا 2 حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات، بإجمالى 300 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (33٫502 كيلو )، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (31٫819 كيلو )، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (13٫150 كيلو ).