ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا فى أمريكا 12% عن الأسبوع الماضى رغم زيادة التطعيمات

كتبت فاطمة خليل

ذكر موقع قناة "cnbc" الأمريكية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع زيادة التطعيمات بلقاحات كورونا، رغم تسجيل رقم قياسي جديد لجرعات لقاح فيروس كورونا في يوم واحد أمس السبت، حيث تم إعطاء أكثر من 3.4 مليون جرعة من لقاح كورونا يوم السبت، وفقًا للإحصاءات التي سجلها مركز السيطرة على الأمراض.

وشهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضى 61359 حالة إصابة جديدة بكورونا يوميًا، بزيادة قدرها 12٪ عن الأسبوع الماضي، وفقًا لتحليل CNBC لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "ما زلت قلقة للغاية بشأن هذا المسار نحن نعلم من الارتفاعات السابقة أننا إذا لم نتحكم في الأمور الآن، فهناك احتمال حقيقي لارتفاع منحنى الوباء مرة أخرى ".

وتكافح أوروبا موجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد، حيث أعادت دول مثل فرنسا وبولندا وأوكرانيا إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وتتزايد وتيرة التطعيم بسرعة بمتوسط ​​سبعة أيام يوم السبت بأكثر من 2.6 مليون حقنة يوميًا تم إعطاء أكثر من 140 مليون جرعة لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى يوم السبت، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي إن متغير فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة من المحتمل أن يمثل 30٪ من عدوى كورونا في الولايات المتحدة.

وتشكل السلالات الجديدة مصدر قلق خاص لمسؤولي الصحة العامة حيث يمكن أن تصبح أكثر مقاومة للعلاجات واللقاحات بالأجسام المضادة ومع ذلك ، قالت منظمة الصحة العالمية في فبراير إن لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها في الوقاية من المرض الشديد والوفاة لدى المصابين.