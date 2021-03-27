اليوم السابع
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نقابة البيطريين تدعو لجمعية عمومية أبريل المقبل وتفعيل لجنة التأديب

السبت، 27 مارس 2021 03:09 م
نقابة البيطريين تدعو لجمعية عمومية أبريل المقبل وتفعيل لجنة التأديب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال شهر أبريل المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة خلال اجتماع المجلس المقبل، بالإضافة إلى تفعيل لجنة التأديب.
 
وأوضح سليم، فى بيان أصدرته النقابة منذ قليل، أن المجلس قرر أيضا دفع مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، قيمة المبالغ المالية المتبقية للجهة المنفذة لأعمال النادى الاجتماعى للأطباء البيطريين بالعجوزة، بعد نجاح مفاوضات النقابة فى خفض إجمالى التكلفة من 18 مليونا و273042 جنيها إلى 13 مليونا و700 ألف جنيه، وإرسال خطاب شكر للجهة المنفذة لتعاونهم مع النقابة فى تخفيض المبلغ، وتحديد آليات المرحلة القادمة من خلال التعامل مع التلفيات الموجودة وكل ما هو مطلوب إصلاحه خلال الفترة المقبلة، ليتم تنفيذه خلال أقصر مدة ممكنة ليتم افتتاح النادى.
 
كما قرر مجلس نقابة الأطباء البيطريين، تحويل ملف النادى الاجتماعى للأطباء البيطريين بالعجوزة، للجنة التحقيق بالنقابة العامة، متضمنا تقرير لجنة تقصي الحقائق، وصرف مستحقات الأطباء البيطريين أعضاء صندوق التكافل الذين بلغوا سن المعاش خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بالإضافة إلى منح مهلة حتى نهاية 2021 للأطباء البيطريين المتأخرين فى سداد اشتراكات صندوق التكافل، لسداد مستحقات الصندوق بعد تطبيق الغرامات المقررة طبقاً للوائح الصندوق.

نقابة البيطريين

عمومية الاطباء البيطريين

نادى العجوزة

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