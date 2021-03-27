اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ: تلقينا 117 ألفا و724 طلب تصالح بقيمة 526 مليون و 294 ألف جنيه

السبت، 27 مارس 2021 02:18 م
محافظ كفرالشيخ: تلقينا 117 ألفا و724 طلب تصالح بقيمة 526 مليون و 294 ألف جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 117 ألفا و724 طلب تصالح ، بقيمة 526 مليون و294 ألف جنيه ، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة ، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة ، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، فى بيان له ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري ، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهاً ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض40 ٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن.

بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات أو ب 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية " ، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.


كفر الشيخ

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طلبات التصالح

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البناء المخالف

طلبات التصالح بالبناء المخالف

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