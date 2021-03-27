اليوم السابع
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فيديو..انهيار عقار سكنى بجسر السويس.. ومحافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ

السبت، 27 مارس 2021 04:46 ص
فيديو..انهيار عقار سكنى بجسر السويس.. ومحافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ محافظ القاهرة في موقع الحادث
كتب: محمود ياسين و سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين.
وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .
 
 
محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (1)
محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (1)

محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (2)
محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (2)

محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (3)
محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (3)

محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (4)
محافظ القاهرة يشرف على عمليات الإنقاذ فى انهيار عقار سكنى بجسر السويس (4)

 

انهيار عقار سكنى بجسر السويس (1)
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (1)

 

انهيار عقار سكنى بجسر السويس (2)
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (2)

 

انهيار عقار سكنى بجسر السويس (3)
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (3)

 

انهيار عقار سكنى بجسر السويس (4)
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (4)

 

انهيار عقار سكنى بجسر السويس (5)
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (5)

 


جسر االسويس

انهيار عقار جسر السويس

حادث جسر السويس

سقوط عمارة جسر السويس

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