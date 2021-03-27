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فصل الكهرباء عن موقع انهيار عقار سكنى بجسر السويس لتسهيل عمليات رفع الأنقاض.. فيديو وصور

السبت، 27 مارس 2021 04:56 ص
فصل الكهرباء عن موقع انهيار عقار سكنى بجسر السويس لتسهيل عمليات رفع الأنقاض.. فيديو وصور موقع الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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فصلت شركة الكهرباء، التيار عن موقع انهيار عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس، كما تم فصل الغاز الطبيعى عن المنطقة لتسهيل عمليات القيام برفع الأنقاض، ومنعا لنشوب حرائق، وإزالة كافة المعوقات أمام رجال الحماية المدينة لإجراء عمليات البحث عن أى اشخاص أسفل ركام العقار.

وكانت تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.
 

 ويتم إجراء البحث عن مفقودين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

انهيار عقار سكنى بجسر السويس (1)
 
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (2)
 
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (3)
 
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (4)
 
انهيار عقار سكنى بجسر السويس (5)

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