اليوم السابع
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شاهد.. جهود هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة

السبت، 27 مارس 2021 08:13 م
شاهد.. جهود هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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نشر اليوم السابع فيديو لايف من قلب قناة السويس وخاصة موقع جنوح السفينة العملاقة فى القناة لرصد الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس "بتأسف على التأخير وكنا معتمدين على البيانات الصحفية اللى على لسانى اللى كنا بنقولها وبتخرج كل 6 ساعات".

وأضاف ربيع، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أن حادث السفينة الجانحة "إيفر جيفين" التابعة لشركة إيفرجرين وقع يوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، فى الكيلو 151 بترقيم القناة، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو وفيات أو تلوث ناتجة عن جنوح السفينة.

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: "فور وقوع الحادث تحركنا بـ3 قاطرات من ناحية الشمال وتعاملنا مع السفن داخل المجرى الملاحى بشكل سريع وأوقفناها فى البحيرات وخاصة التمساح، وعدد السفن فى الانتظار 321 سفينة فى الشمال والجنوب".

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أمر الغرامات التى سيتم فرضها على الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفن"، سيكون بعد التحقيقات الجارية حاليا لمعرفة أسباب جنوح السفينة بقناة السويس، متابعا: "بعد التحقيقات هيبقى فى كلام فى موضوع الغرامات".


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