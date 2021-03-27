اليوم السابع
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سقوط عاطل وسيدة أثناء ترويجهم الهيروين والكوكايين بمصر القديمة

السبت، 27 مارس 2021 12:09 م
سقوط عاطل وسيدة أثناء ترويجهم الهيروين والكوكايين بمصر القديمة هيروين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على عاطل وسيدة، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والكوكايين قبل بيعها على عملائهم في مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة،  بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ،عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل وإحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم مصر الجديدة) اثناء إستقلالهما سيارة (مستأجرة قيادة أحدهما) بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مسحوق الكوكايين المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول –كارت فيزا لأحد البنوك - 12 قطعة زجاجية مختلفة الأحجام "أدوات تُستخدم لتعاطى المواد المخدرة").

 

وبمواجهتهما بالتحريات، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة تنقلاتهما ، وأن كارت الفيزا المضبوط خاص بأحد المتهمين يحوى مبلغ مالى من متحصلات نشاطه المؤثم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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