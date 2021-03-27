رئيس أ ش أ: الرئيس السيسى جعل من دعم المرأه محوراً اساسياً فى التنمية الشاملة

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أكد الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى جعلت من دعم المرأة محوراً أساسياً فى خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ،مشيراً إلى أن المرأه المصرية حققت نجاحاً مبهراً وملموساً فى كافة المناصب والوظائف التى تولتها على قدم المساواة مع الرجال على نحو جعلها نموذجاً يحتذى فى جميع المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته جمعية مبرة المرأه الجديدة وجمعية خير وبركة لرعاية المسنين بمناسبة عيد الأم والذى شهده الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق وعدد من الكتاب والأدباء بينهم الكاتبة سلوى علوان والشاعر أسامة الخولى والشاعرة ابتسام عبدالصبور وعدد من الشخصيات العامة والمقيمين بدور رعاية المسنين .

وأشار الكاتب الصحفى على حسن إلى أن هناك توجيهاً من القيادة السياسية لكافة مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كفافة الإجراءات والقرارات التى من شأنها حماية مستقبل سيدات وفتايات مصر باعتبارهن درع الوطن وحماة أمنه ومفتاح مستقبله.

وتم فى ختام الاحتفال تكريم السيدة هدى وهبه كأم مثالية تقديراً لدورها الثقافى والتربوى ، كما تضمن الاحتفال فقرات غنائية وإلقاء قصائد شعرية.