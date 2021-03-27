اليوم السابع
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"ديلر" بالزاوية الحمراء: اعتقدت أنى هكمل فى أمان وفوجئت بالشرطة تقبض عليا

السبت، 27 مارس 2021 03:00 ص
"ديلر" بالزاوية الحمراء: اعتقدت أنى هكمل فى أمان وفوجئت بالشرطة تقبض عليا حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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اعترف عاطل لرجال المباحث بأنه كان يتاجر فى المواد المخدرة، مؤكدا بعد القبض عليه، أنه اتخذ من منطقة الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث كان يوزع "الهيروين" على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بهدف الثراء السريع.

وأضاف العاطل فى التحقيقات أنه يتاجر في المخدرات منذ فترة طويلة، واعتقد أنه لن يسقط في يد الشرطة، مما صور له التمادى في ممارسة النشاط الاجرامى لكسب المزيد من المال، لكنه فوجئ أثناء بيع كمية من الهيروين لأحد الأشخاص، برجال الشرطة يلقون القبض عليه.

وأمرت النيابة العامة بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المرج الجنائية بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط عاطل، بحوزته نجو 300 جرام من الهيروين.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.


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ترويج المخدرات

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الزاوية الحمراء

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