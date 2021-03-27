اليوم السابع
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ختام فعاليات سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ .. اليوم

السبت، 27 مارس 2021 07:00 ص
ختام فعاليات سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ .. اليوم هجن-ارشيفية
شرم الشيخ - محمد حسين

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تختتم اليوم فى مدينة شرم الشيخ  بجنوب سيناء فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الذى انطلقت فعالياته أمس، والذى تنافست خلاله الهجن من كل محافظات مصر على مدى 30 شوطا .

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى ، إن أكثر من 800 جمل شارك فى السباق، والهجانة حضروا من كل محافظات مصر .

وأضاف أن المهرجان نظمه اتحاد الهجن المصرى وبدعم من اتحاد الهجن الإماراتى بمشاركة وفد من دولة الإمارات الشقيقة فى حضور الفعاليات .

وتابع أنه من المقرر أن يشهد  الختام احتفالا بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وضيوف المحافظة من كبار رجال الدولة، ويتضمن فقرات فنية تراثية وعروض للهجن .


جنوب سيناء

الهجن

شرم الشيخ

سيناء

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