ختام فعاليات سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ .. اليوم

شرم الشيخ - محمد حسين

تختتم اليوم فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الذى انطلقت فعالياته أمس، والذى تنافست خلاله الهجن من كل محافظات مصر على مدى 30 شوطا .

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى ، إن أكثر من 800 جمل شارك فى السباق، والهجانة حضروا من كل محافظات مصر .

وأضاف أن المهرجان نظمه اتحاد الهجن المصرى وبدعم من اتحاد الهجن الإماراتى بمشاركة وفد من دولة الإمارات الشقيقة فى حضور الفعاليات .

وتابع أنه من المقرر أن يشهد الختام احتفالا بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وضيوف المحافظة من كبار رجال الدولة، ويتضمن فقرات فنية تراثية وعروض للهجن .