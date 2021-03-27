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حفل تجليس الأنبا "فام" أسقف إبراشية شرق المنيا.. اليوم

السبت، 27 مارس 2021 04:00 ص
حفل تجليس الأنبا "فام" أسقف إبراشية شرق المنيا.. اليوم كنيسه-ارشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تستقبل محافظة المنيا عددا من مطارنة وأساقفة الصعيد ورهبان الأديرة، بينهم مجمع رهبان دير السيدة العذراء السريان، مساء اليوم السبت، وذلك للمشاركة في حفل تجليس الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة.

وكثفت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، من تواجدها أمام كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة، لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافتهم، استعداداً لحفل تجليس الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، مساء اليوم السبت، بجانب التنظيم المروري لمنطقة المنيا الجديدة، تجنبا للازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.

ويترأس لجنة حفل تنظيم حفل التجليس القس بافلوس سمير، والقس إفرام هندي، يعاونهما عشرات الآباء الكهنة والخدام وأراخنة الكنيسة، وتم الانتهاء من الترتيبات الدقيقة لاستضافة وفود الأساقفة والرهبان والكهنة المشاركين والمهنئين ومرافقيهم، بجانب الشعب المحب من الأقباط الأرثوذكس بكافة نواحي المنيا الجديدة وقرى شرق المنيا.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة، بينهم الأنبا فام يوم 7 مارس الجاري.


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حفل تجليس

المنيا الجديدة

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محافظة المنيا

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