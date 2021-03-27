اليوم السابع
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حبس موظف 4 أيام لقتله فتاة رفضت أسرتها طلب خطبتها له في الشرقية

السبت، 27 مارس 2021 12:21 م
حبس موظف 4 أيام لقتله فتاة رفضت أسرتها طلب خطبتها له في الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قررت نيابة مركز بلبيس في محافظة الشرقية، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس موظف بشركة خاصه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل فتاة بسبب رفض أسرتها طلبه خطبتها .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بالعثور على فتاة تُدعى "آية م. ط." 20 سنة، عاملة فى أحد المصانع، جثة هامدة داخل غرفتها بمنزل أسرتها بقرية أولاد سيف دائرة المركز، ووجود شبهة جنائية حول وفاتها، وانتقلت قوة من الشرطة إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة ، أن وراء إرتكاب الجريمة موظف فى شركة يبلغ من العمر 21 عاما ، وأنه يرتبط بعلاقة عاطفية بالفتاة منذ نحو 4 سنوات ، وتقدم لخطبتها عدة مرات ورفضت الأسرة طلبه .

وفى يوم الواقعة توجه إلى منزل المجنى عليها مستغلا عدم تواجد أى شخص من أسرتها ، وعاتبها لعلمه بارتباطها بأحد زملائها فى العمل وطلبت منه المغادرة إلا أنه رفض الخروج فهددته بالصراخ والاستغاثة بالجيران فى حال عدم مغادرته ، ما دفعه لخنقها وسرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار .

وألقت الشرطة القبض على المتهم ، وتوالت التحقيقات فى الواقعة    .

 

 


الشرقية

مدير امن الشرقية

قرية اولاد سيف

قتل فتاة

جرائم القتل

القتل بسبب الحب

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