جولة داخل سوق البلح بمنوف.. الأسعار من 5 جنيهات حتى 60 جنيها.. صور

المنوفية - محمد فتحى

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا داخل سوق البلح بمدينة منوف لرصد حالة السوق والوقوف على عمليات شراء البلح بأنواعه، حيث يتراوح سعر الكيلو بداية من 5 جنيهات حتى 40 جنيها للكيلو، ويلقى إقبالا متوسطا من قبل الأهالى على الشراء.





يقول حمدى حسين تاجر بلح من محافظة قنا إنه يأتى إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، كل عام بكمية كبيرة من البلح ، بأنواعه المختلفة لبيعها لمواطنى مدينة منوف أشهر مدن محافظة المنوفية ، وتعتبر المدنية الأولى تجاريا على مستوى محافظة المنوفية.

وأضاف أن أسعار البلح ارتفعت عن العام الماضى وهناك تجار من جميع محافظات مصر، وخاصة محافظات الوجه البحرى يذهبون إلى صعيد مصر لشراء كميات كبيرة من البلح لبيعها كل فى محافظته، مشيرا إلى أن سعر البلح العام الماضى كان يبدأ من 5 جنيهات، وحتى 40 جنيها، والعام الحالى أصبح سعر البلح يبدأ من 6 جنيهات ويصل إلى 60 جنيها وأصبح الإقبال متوسط نظرا لغلاء السعر.

وأضاف أن الإقبال متوسط على البلح البلدى، لأنه يبدأ من 5 إلى 10 جنيهات وأصبح فى متناول المواطنين.

ويضيف عبد الله محمد تاجر بلح ومقيم بمحافظة قنا، أحضر كل عام إلى مدينة منوف بكميات من البلح المختلفة لبيعه للمواطنين، بأسعار مخفضة ، حتى يقُبل المواطنون على الشراء ، حيث يقوم ببيع البلح السكوتى الأسوانى بـ 15جنيها بدلا من 22 جنيها ، والبلح جنديله 20 جنيها ، وبلح تاج الملوك ، تبدأ من 18 جنيه وتصل إلى 25 جنيها .

وأكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، أنه تم تحرير 324 محضرا تموينيا خلال يومين من الحملات التى شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 139محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و185 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح " الجمال " أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تمور بناحية المنطقة الصناعية الثالثة بقويسنا وضبط 14 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم وضبط 300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .



البلح المعروض بسوق منوف



تجار البلح بمنوف