تفاصيل إنشاء مستشفيى حميات فاقوس وأبو حماد بـ242 مليونا و500 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أعمال إنشاء مستشفيى حميات فاقوس وأبو حماد للاطمئنان على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بهما، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 14 مشروعا بقطاع الصحة بمراكز ومدن (الزقازيق - أبو حماد - بلبيس - ههيا - كفر صقر - فاقوس - الحسينية) ما بين أعمال إنشاء وتوسعة لعدد (9 مستشفيات - ووحدة طب أسرة و3 وحدات صحية ومعهدا للأورام) بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و279 مليون جنيه.

وأكد المحافظ فى بيان أن هذه المشروعات تساهم فى النهوض بالقطاع الصحى والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ لدخولها الخدمة فى أسرع وقت بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفة مالية 70 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 60 %، وأعمال إنشاء مستشفى حميات أبو حماد بتكلفه مالية 172 مليونا و500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 %، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإيماناً بحقهم فى الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.