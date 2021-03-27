تحرير 456 محضرا تموينيا خلال النصف الأول من مارس في أسواق دمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 456 محضرا تموينيا، خلال الحملات المُنفذة فى النصف الأول من شهر مارس، فضلاً عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على المخابز البلدية وقدرها 371630 جنية، حيث تم تحرير 103 محاضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج.

وتم تنفيذ حملات على الأسواق للوقوف على حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات لها، والتي أسفرت عن تحرير 353 محضرا، بعد رصد مخالفات متعددة جاء من بينها ضبط حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، ولحوم مكشوفة وخارج المجزر.

وقامت المديرية بأخذ 10عينة من القمح المعد للطحن وعدد 11 عينة دقيق 82٪، بالإضافة إلى 10 عينة نخالة، فضلا عن 36 عينة من المواد الغذائية.

وفي سياق متصل قامت المديرية بمتابعة مستودعات الغاز، إذ تم تحرير محضرين لنقص وزن اسطوانات الغاز المنزلية يستحق عنها فرق دعم ما يقدر بحوالي 350 ألف جنية لصالح الهيئة العامة للبترول .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع الأساسية وبيعها بالأسعار والمواصفات المقررة.