بوريس جونسون يدين مظاهرات "اقتلوا مشروع القانون".. ويصفها بالـ"مشينة"

كتبت: نهال أبو السعود

أدان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا مشاهد العنف فى بريستول ووصفها بأنها "مشينة"، بعد احتجاج على مشروع قانون جديد للشرطة ليلة الجمعة أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

كان الاحتجاج ضد مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم، والذى من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات أكبر لتقييد الاحتجاجات، وفقا لصحيفة الجارديان.

تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص بعد اندلاع أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة فى بريستول مرة أخرى ليلة الجمعة حيث تجمع أكثر من ألف متظاهر للمشاركة فى مظاهرة ثالثة بعنوان "أقتلوا مشروع القانون" فى خلال أسبوع.

وكانت الاعتقالات لارتكاب جرائم، بما فى ذلك الاضطرابات العنيفة والاعتداء على عامل الطوارئ وحيازة مخدرات من الدرجة الأولى، كما تم اعتقال ثلاثة من المعتقلين على خلفية احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي.

شارك العشرات من الأشخاص فى مناوشات مع الشرطة حيث تحرك ضباط يرتدون الخوذ ويحملون الدروع لتفريق الحشود بعد الساعة 10 مساءً، بناءً على أوامر للحشد بالتفرق بموجب "خرق لقانون كورونا".

وألقى عدد من المتظاهرين الزجاجات ردًا على ذلك وهتفوا: "عار عليكم". استخدمت الشرطة الكلاب والخيول والشاحنات الصغيرة وطائرة هليكوبتر لإعادة الحشود إلى وسط المدينة فى عملية استمرت حتى الساعة الواحدة صباحًا، وتم علاج بعض الناس من آثار رذاذ الفلفل.

قال المشرف مارك روناكريس: "غالبية الناس تصرفوا بشكل سلمى ولكن كانت هناك أقلية أبدت مرة أخرى عداء للضباط.. تم إلقاء العناصر، بما فى ذلك الزجاجات والطوب على الضباط، وتم إطلاق الألعاب النارية فى قسم الخيول لدينا بينما تمت تغطية أحد خيولنا أيضًا بالطلاء".

وأضاف: "هذا السلوك العنيف غير مقبول. شجع الضباط الناس مرارًا وتكرارًا على التفرق، ولكن بمجرد أن تغير الجو وأصبح الناس جسديًا، كان من الضرورى اتخاذ إجراء".

تجمع أكثر من ألف شخص فى وسط المدينة فى وقت سابق من المساء للاحتجاج على قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم الحكومية، وكان احتجاج بريستول يوم الجمعة واحدًا من 13 مخططًا فى بلدات ومدينة فى إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع.