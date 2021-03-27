انطلاق فعاليات ختامى سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ.. صور

شرم الشيخ - محمد حسين

انطلقت اليوم فى مدينة شرم الشيخ، فعاليات اليوم الثانى والختامى لمهرجان سباق الهجن التنشيطى، الذى انطلقت فعالياته أمس الجمعة، وخلاله تنافست الهجن من كل محافظات مصر على مدى 30 شوطا، واستهلت أشواط اليوم الثانى، بتنافس الهجن بشوط الماراثون الرئيسى لمسافة 12 كيلو متر.

وقال عيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن المصرى، أن أكثر من 800 جمل شارك فى السباق والهجانة حضروا من كل محافظات مصر، وأن المهرجان نظمه اتحاد الهجن المصرى وبدعم من اتحاد الهجن الإماراتى ومشاركة وفد إماراتى فى حضور الفعاليات .

وقال الدكتور مهدى البياضى، مدير البطولة، أن أشواط اليوم 12 شوطا من بين جملة 30 شوطا، وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين بأول 10 مراكز أولى فى كل شوط .

وتواجد الهجانة من كل محافظات مصر فى مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ، وقام فريق بيطرى تابع لوزارة الزراعة بعمل فحوصات للجمال المشتركة للتأكد من خلو الفائز منها من تناول أى منشطات .

كما قام الفريق الطبى بمراجعة الشرائح الأليكترونية لكل جمل مشارك والتى تحمل بيانات اساسية حول أسمه وسلالته ومالكه .

وبدورهم نقل معلقين ميدانيين فعاليات السباق بالتعليق على كل شوط، وقامت اللجان الفنية بتنظيم مجموعات السباق والمحكمون قاموا برصد أصحاب الــ 10 مراكز أولى .

ينظم سباق الإتحاد المصرى للهجن برعاية إتحاد الهجن الإماراتى وتشارك فيه هجن من كل المحافظات.



سباقات الهجن لليوم الثانى



سباق الهجن بشرم الشيخ 3



سباق الهجن بشرم الشيخ