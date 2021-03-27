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انطلاق امتحانات طلاب التعليم المدمج والمفتوج بجامعة القاهرة

السبت، 27 مارس 2021 07:00 ص
انطلاق امتحانات طلاب التعليم المدمج والمفتوج بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تنطلق اليوم السبت امتحانات البكالوريس والليسانس لدور يناير 2021 بالنسبة لطلاب التعليم المفتوح والتعليم المدمج بجامعة القاهرة، ومن المقر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الاثنين 12 أبريل المقبل.
 
ومن المقرر أن يؤدى الامتحانات بنظام التعليم المفتوح بالقاهرة 10314 طالبا وبالأقاليم 1044 طالبا، وبنظام التعليم المدمج بالقاهرة 13984 طالبا، والأقاليم 3391 طالبا، وتعقد الامتحانات تحريريا بنظام البابل شيت بمقر المركز بالقاهرة (المبنى التعليمى 1 – المبنى التعليمى 2.
 
وكان الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، أكد  أنه نظرا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، تم الحصول على قاعات فى  كلية الآداب وكلية دار العلوم  وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى ، كما أن الاختبارات تجرى أيضا على مستوى أحد عشر إقليما تغطى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية (المنصورة – الأسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – أسوان – قنا – البحر الأحمر – السويس – المنيا – جنوب سيناء – الوادى الجديد)،متابعا، أن  الامتحانات ستعقد إلكترونيا لدى الوكلاء بالدول العربية، 
 
ولفت مدير مركز التعليم المدمج ، إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد  على ضرورة العمل على تطبيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد و التشديد على الإجراءات الاحترازية و تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب والعاملين حفاظا على سلامتهم، وأن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع البرامج.
 
 

جامعة القاهرة

التعليم المفتوح

التعليم المدمج

كورونا

محمد الخشت

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