اليوم السابع
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المترو يعلن جداول تشغيل رمضان ومد الساعات اليومية خلال الأسبوع الجارى

السبت، 27 مارس 2021 02:00 م
المترو يعلن جداول تشغيل رمضان ومد الساعات اليومية خلال الأسبوع الجارى مترو الأنفاق
كتب ــ رضا حبيشى

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تعلن شركة المترو جداول تشغيل خطوطه فى رمضان ومد ساعات التشغيل اليومية خلال الأسبوع الجارى، حيث من المتوقع مد التشغيل ساعة طوال أيام شهر رمضان، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.
 
وانتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان، بحيث يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.
 
وتضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث. 
 
وتعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، كما أنه تم إصدار تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.

المترو

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ساعات تشغيل المترو في رمضان

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