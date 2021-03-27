الكشف على 1420مواطنا بالقافلة العلاجية للقرى الأكثر احتياجا فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة ، يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية، على توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا.

وفى هذا الإطار، قامت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بتنظيم قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية بقرية منشأة السلام بمركز ومدينة تلا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القافلة العلاجية شهدت الكشف على (1420) حالة ، وعمل أشعة لعدد (19) حالة ، وعمل تحاليل طبية لـ (112) حالة ، وكذا الكشف العشوائى لمرضى الضغط والسكر لعدد (120) حالة ، وتحويل عدد ( 11) حالة إلى مستشفى تلا المركزى لعمل اللازم ، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية المترددين على القافلة العلاجية .