الفريق أسامة ربيع: تحقيقات حادث السفينة عقب تعويمها وكل واحد هياخد حقه

كتب محمد عبد العظيم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا تلقينا مقترحات كثيرة من وسائل التواصل الاجتماعى وعبر التليفون، للمساهمة فى تعويم السفينة، وتم دراسة كل المقترحات التي وصلت إلى القناة، متابعا: "عملنا في تربة صعبة بها صخور.. ويوجد موجات مد وجزر.. وتعاملنا أيضا مع حجم المركب وارتفاعها الكبير وعدد الحويات الموجودة فيه".

وأضاف الفريق أسامة ربيع ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى: "ما تم تداوله من فيديو يخص السفينة العملاقة غير صحيح.. ومرشد السفينة بيطلع فى غاطس قبول السفينة.. ولا يمكن الدخول بالسفينة لمجرى القناة.. والتحقيقات سوف تجرى بعد انتهاء عملية التعويم بشكل كامل.. والاطلاع على وثائق السفينة والرحلات المسجلة فى الممشى.. وصعب حاليا إجراء التحقيقات.. وشغلنا الشاغل الآن تحريك السفينة.. وبعد كده التحقيقات وكل واحد هياخد حقه والبلد هتاخد حقها.. ولا نبدأ فيه إلا بعد انتهاء عملية التعويم للسفينة".