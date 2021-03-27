اليوم السابع
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السبت، 27 مارس 2021 04:50 م
خالد صلاح
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الصين تعلن عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا

السبت، 27 مارس 2021 04:14 م
الصين تعلن عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا علمي الصين وأمريكا
رويترز

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أعلنت الصين اليوم السبت فرض عقوبات على أفراد وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردا على العقوبات المفروضة على مواطنين وجماعات من الصين بسبب أسلوب تعامل بكين مع أقلية الويغور المسلمة بمنطقة شينجيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين ستفرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية جايل مانشين ونائبها توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.


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