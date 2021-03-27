الحكومة تنفى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيا العام الدراسى الحالى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.
الحكومة تنفى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيا العام الدراسى الحالىالسبت، 27 مارس 2021 11:15 ص
طلاب الثانوية العامة
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