اليوم السابع
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الحكومة تنفى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيا العام الدراسى الحالى

السبت، 27 مارس 2021 11:15 ص
الحكومة تنفى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيا العام الدراسى الحالى طلاب الثانوية العامة
كتبت ــ هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.
 

الثانوية العامة

الحكومة

مصطفى مدبولى

المركز الإعلامى

امتحانات الثانوية العامة

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