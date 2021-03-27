اليوم السابع
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السبت، 27 مارس 2021 01:32 م
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التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة ومجهولة بالإسكندرية

السبت، 27 مارس 2021 01:31 م
التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة ومجهولة بالإسكندرية مشروبات-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 3 آلاف عبوة مشروبات مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المشروبات بدون ترخيص، لحيازته كمية من العبوات من العصائر المهربة من الجمارك ومجهولة المصدر.

تم مداهمة المحل والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 3000 عبوة مشروبات مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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