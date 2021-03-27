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الأمن العام يضبط 183 قطعة سلاح وينفذ 79 ألف حكم قضائى

السبت، 27 مارس 2021 11:14 ص
الأمن العام يضبط 183 قطعة سلاح وينفذ 79 ألف حكم قضائى الأمن العام
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

ونجح قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط 183 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 161متهم بينها 9 بنادق آلية، و31 بندقية خرطوش، وطبنجات.

 

وتمكنت الجهود  فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (79296) حكم قضائى متنوع، بإجمالى (6640) محكوم عليهم، بينها (361) حكم جناية، و(23376) حكم حبس جزئى.

 

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (11) متهم، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة، و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (247) قضية مخدرات بإجمالى (263) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (26٫985 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (24٫269 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫060 كيلو جرام).


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