إيقاف محطة مياه "نجع الوحدة" لإجراء التطهير والتعقيم في الطود بعد غد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه بناءاً على الإشارة الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، سوف يتم إيقاف محطة مياه شرب نجع الوحده بنجع الوحده بقرية الطود غرب، وذلك يوم الإثنين الموافق 29/3/2021 .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أنه سيتم إيقاف محطة المياه يوم الإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانيه ظهرًا، وذلك لإجراء عملية التطهير والتعقيم لأحواض الترسيب والخزان العمومى بالمحطة، للحفاظ على جودة المياه.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إنه سوف تتأثر بعض المناطق بإيقاف المحطة بمناطق "نجع الوحده ونجع ابو عيسى ومنشية النوبه والمراسى النيليه وحبيبه وترافكو والادريسى ونجع شنكل بمركز الطود، وقرية البغدادى بمركز البياضيه"، وناشدت كافة المواطنين والمحلات التجارية والمخابز والمستشفيات ومراكز طب الأسره الصحية تدبير احتياجاتها خلال تلك الفترة لحين الانتهاء من عملية التعقيم والتطهير .

وكان قد كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى عدد من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها داخل القرى والنجوع بالمدينة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة ، وذلك داخل قرى العديسات بحرى والطود غرب ومدينة الطود .

وقال رئيس مركز ومدينة الطود لـ "اليوم السابع"، إنه يتابع أولاً بأول الأعمال الجارية والنهائية فى مشروعات تبطين وتطوير الجانب الشرقى لترعة الكلابية بطول 140 مترا شمال كوبرى الطود، وكذلك الانتهاء من إقامة سور بارتفاع 70 سم بطول مساحة التبطين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود ، بالتنسيق مع هندسة رى الأقصر ، كما تجرى أعمال تنفيذ خط السيب بمحطة المعالجة بالعديسات بحرى ، حيث يتم ربط خط العداية بقطر 400 ملى بغرفة الغسيل والهواء بالبداية والنهاية لخط السيب بقطر 450 ملى بطريق المصلب بقرية العديسات بحري.