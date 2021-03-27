اليوم السابع
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إيبارشية الأقصر تتخذ حزمة إجراءات لمكافحة العدوى بكورونا .. اعرف التفاصيل

السبت، 27 مارس 2021 11:03 ص
إيبارشية الأقصر تتخذ حزمة إجراءات لمكافحة العدوى بكورونا .. اعرف التفاصيل كنيسة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إيبارشية الأقصر، اليوم السبت، عن عدة إجراءات جديدة لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، حيث إنه تقرر أن تكون جميع القداسات فى كنائس إيبارشية الأقصر بالحجز المسبق، بجانب حزمة إجراءات أخرى لحماية أبناء الكنيسة من العدوى.

وجاء فى نص بيان إيبارشية الأقصر ما يلي "الأبناء الأحباء شعب إيبارشية الأقصر نعمة لكم وسلام.. نظراً لتزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا ، يراعى الآتى : جميع القداسات بكل كنائس الإيبراشية تكون بالحجز المسبق ابتداء من الأحد الموافق 28 مارس 2021 ، ويسمح للفرد بالحضور للقداس مرة واحدة كل ثلاثة أيام ، حرصاً على سلامتك وسلامة من حولك ، نرجو التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية "العدد المحدود - إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكنيسة - الحفاظ على التباعد - الانصراف مباشرة بعد التناول من الاسرار المقدسة " .

وكانت قد أعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ، مساء أمس الجمعة ، أنه نظراً لإزدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الأسابيع الماضية ، وتجنباً للتجمعات وحفاظاً على حياة الأبناء والمجتمع ، تقرر تعليق صلوات القداسات فى جميع كنائس الإيبارشية لمدة أسبوعين ، إبتداءاً من يوم غداً الأحد 28 مارس 2021 .

وقالت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت القرارات التى تبدأ من اليوم السبت، ما يلي، "تعليق صلوات القداسات فى جميع كنائس الإيبارشية لمدة أسبوعين إبتداءاً من يوم غداً الأحد 28 مارس 2021 وحتى يوم الأحد 11 أبريل 2021 – تعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد ، تعليق الزيارات والافتقاد ، وكذلك صلاة الحميم وصلاة الثالث والمعمودية " تقتصر صلاة الجنازة على كاهن واحد وأسرة المنتقل .

وأكدت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ، على أنه سوف يتم تقييم الوضع الصحى واتخاذ اللازم فى نهاية هذه الفترة، قائلةً : "مصلين إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر من كل سوء ويرفع عن العالم هذا الوباء ".


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