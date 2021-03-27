إعادة توصيل كف شاب بمستشفى الطوارئ بالمنصورة بعد بترها فى حادث

الدقهلية شريف الديب

تمكن فريق طبي بمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة اليوم، من إعادة توصيل كف يد مريض بعد أن تم البتر، ووصل المريض إلى المستشفى مصاب بقطع فى الكف عن الساعد، وأجرى الفريق جراحة عاجلة، تمكن خلالها من إعادة توصيل الكف المبتورة، وحالة المريض مستقرة.

وكان شاب يدعى أ. أ. ، وصل إلى استقبال مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، يعاني من إصابة خطيرة في كف يده اليمنى، بآلة حادة، وتسببت في فصل جزء كبير من الكف عن الساعد، علاوة علي قطع الأوعية الدموية والأعصاب وأوتار اليد

استقبل الأطباء المريض، وأجروا له على الفور الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، واستدعى الدكتور سمير عطية، مدير عام مستشفى الطوارئ، الفريق الطبي اللازم، لإجراء علمية توصيل اليد المبتورة، بناءً على تعليمات الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى فور وصولهم، ومتابعة الدكتور تامر أبو السعد، القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور محمد حجازى، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وشارك فريق طبى من أطباء جراحة الأوعية الدموية والتجميل والعظام، بقيادة الدكتور خالد نور، أستاذ جراحة العظام وجراحات اليد بطب المنصورة، في إجراء العملية الجراحية، وتمكن الفريق من إعادة الكف المبتورة في جراحة دقيقة ونادرة، وتوصيلها بساعد المصاب مرة أخرى.