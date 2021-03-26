9 مستندات هامة لاستخراج بطاقة الرقم القومى.. تعرف عليها

يلجاء الكثير من المواطنين، لاستخراج بطاقة الرقم القومى، ويتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية المستندات التى يجب توافرها لاستخراج الرقم القومى.
1-استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.
1-استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.
2-بطاقة تحقيق الشخصية "شخصية /عائلية" أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.
3-صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.
4-صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
5-اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.
6-تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.
7-إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الإطـلاع عـلى الأصل "لأصحاب النشاط التجاري".
8- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي "بعد الاطلاع على الأصل" فى حالة إثبات المؤهل الدراسي.
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