اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

9 مستندات هامة لاستخراج بطاقة الرقم القومى.. تعرف عليها

الجمعة، 26 مارس 2021 01:30 ص
9 مستندات هامة لاستخراج بطاقة الرقم القومى.. تعرف عليها بطاقة الرقم القومى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلجاء الكثير من المواطنين، لاستخراج بطاقة الرقم القومى، ويتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية المستندات التى يجب توافرها لاستخراج الرقم القومى.

1-استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.
 
2-بطاقة تحقيق الشخصية "شخصية /عائلية" أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.
 
3-صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.
 
4-صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
 
5-اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.
 
6-تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.
 
7-إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الإطـلاع عـلى الأصل "لأصحاب النشاط التجاري".
 
8- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي "بعد الاطلاع على الأصل" فى حالة إثبات المؤهل الدراسي.
 

بطاقة الرقم القومى

السجل التجارى

المؤهل الدراسى

استخراج بطاقة الرقم القومى

الاوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة