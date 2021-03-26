9 مستندات هامة لاستخراج بطاقة الرقم القومى.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى





1-استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي. يلجاء الكثير من المواطنين، لاستخراج بطاقة الرقم القومى، ويتساءل البعض عن المستندات المطلوبة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية المستندات التى يجب توافرها ل استخراج الرقم القومى 1-استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

2-بطاقة تحقيق الشخصية "شخصية /عائلية" أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.

3-صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

4-صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

5-اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

6-تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.

7-إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الإطـلاع عـلى الأصل "لأصحاب النشاط التجاري".

8- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي "بعد الاطلاع على الأصل" فى حالة إثبات المؤهل الدراسي.