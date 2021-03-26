15 أبريل محاكمة 3 لصوص احترفوا خطف الحقائب واقتسام محتوياتها بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية، لرجال المباحث في القاهرة، بتورطهم فى سرقة حقيبة سيدة من مدينة نصر، وقالوا إنهم تخصصوا فى خطف الحقائب من النساء، وتقسيم ما بها بينهم، لتأمر النيابة بإحالتهم لمحكمة الجنح بجلسة 15 أبريل.

واعترف اللصوص بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف والهرب بسيارة يستخدمونها فى تنفيذ جرائمهم.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على 3 عاطلين بعد سرقتهم حقيبة من سيدة داخلها مبالغ مالية في مدينة نصر، وحرروا محضرا بالواقعة. كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر لملاحظة الحالة الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة حال استقلالهم سيارة، قيادة أحدهم، وبحوزتهم حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي مجهولة المصدر.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المقبوض عليهم بسرقة الحقيبة، وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من سيدة بأسلوب "الخطف"، والفرار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهم الآثم، وتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.