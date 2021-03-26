وزيرة الصحة تشكر الأطقم الطبية: يعملون منذ الصباح ويستكملون يومهم فى خدمة المصابين

ماجد تمراز

أكدت وزرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أنه تم دعم المستشفيات بالمعدات والأدوية المطلوبة، ومشيرة إلى أنه سيتم نقل 3 حالات معنا إلى القاهرة لإجراء فحوصات لهم، وأن أعداد الإصابات 165 إصابة بين جروح قطعية وكسور، ويتراوح الكسر من كسر بسيط إلى مضاعف، موجهة الشكر للأطقم الطبية المشاركة فى نقل وإسعاف المصابين بالحادث.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة on: أن عدد الضحايا ثابت وهو 32 ضحية حتى الآن، ونتمنى ألا يزيد العدد في الساعات القادمة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أنواع الرعاية الصحية للمصابين.

وقال: "لدينا 3400 كيس دم وبلازما، وهناك 3000 كيس دم وصلنا من المحافظات المجاورة، وأكياس الدم كافية للغاية، ودائما ما نرى الشعب المصرى، يعبر عن تضامنه في مثل تلك الأحداث، ولا يوجد مشكلة فى الحصول على أكياس دم من المتبرعين، وتم نقل بعض الحلات المصابة إلى أسيوط، وباقي الحالات وأغلبها تم توزيعهم على 4 مستشفيات فى سوهاج، وتوجهت 105 سيارة إسعاف من أسيوط وسوهاج إلى موقع الحادث.

وتابعت: "أوجه الشكر لكل الأطقم الطبية، وقابلت ممرضات قالوا إنهم لم يأكلوا شيئا منذ الصباح الباكر، وليس لديهم أي مشكلة في استكمال يومهم وعملهم في خدمة الأهالي والمصابين".