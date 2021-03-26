نظام الصيام المتقطع الغذائى لا يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

كتبت مروة هريدى

الصيام المتقطع هو أحد أكثر اتجاهات النظام الغذائي، والقائم على صيام قصير الأجل على فترات منتظمة ويعتمد على الحد من استهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير لأيام معينة من الأسبوع أو خلال توقيت معين من اليوم، ويُحذر الخبراء من أن هذا النظام لا يصلح مع جميع الناس، حيث أظهرت نتائج إيجابية مع الرجال، بينما كانت النتائج عكسية مع معظم النساء الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع سواء طوال الليل لمدة 16 ساعة أو الذى يعتمد على استهلاك 500 سعر حرارى لمدة يومين فقط فى الأسبوع، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

ويؤكد أنصار نظام الصيام المتقطع أنه مفيد لفقدان الوزن ويساعد على الوقاية من أمراض القلب، ولكن هناك آثار جانبية شائعة لهذا النظام الغذائى:

1- الإفراط فى تناول الطعام

2- النوم المتقطع

3- فقدان كتلة العضلات

4- عدم التخلص من الدهون الحشوية التى تتركز في منطقة البطن، فوفقًا لدراسة نُشرت بمجلة "Cell" فإن تلك الدهون قد تتكون من أجل مقاومة نظام الصيام المتقطع.

ووجدت دراسة أجراها باحثون من أستراليا أنه أثناء نظام الصيام المتقطع توفر الأنسجة الدهنية الطاقة لبقية الجسم عن طريق تحقيق جزيئات الأحماض الدهنية، بينما تحاول دهون البطن حماية مخزونها من الطاقة لذلك تقاوم تلك الأحماض الدهنية أثناء اتباع هذا النظام الغذائى، ما يترتب عليه زيادة دهون البطن والدهون تحت الجلد.

إذا كنت تحاول اتباع نظام الصيام المتقطع عليك تجربته لمدة يوم أو يومين، فإذا لم تلاحظ أي نتائج قد يكون السبب في ذلك أن الدهون الحشوية قابلة للتكيف مع هذا النظام بدرجة عالية.