مقتل ستة في حريق بمستشفى في مدينة مومباي بالهند

رويترز

قالت السلطات الهندية اليوم الجمعة إن ستة أشخاص، لقوا حتفهم في حريق اندلع بمركز تجاري يضم مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا في مومباي.

وقال مسؤولون محليون إنه تم إجلاء أكثر من 70 مريضا مصابين بمرض كورونا في المستشفى الخاص بالطابق الثالث من المركز التجاري إلى مراكز أخرى، مضيفين أنه يجري التحقيق في سبب الحريق.

ولم يتضح بعد إن كان أي من القتلى من المصابين بفيروس كورونا.

وتكافح مومباي أسوأ مرحلة من جائحة كورورنا وسجلت أكثر من 5500 إصابة في يوم واحد أمس الخميس، وهو أعلى رقم منذ بدء تفشي المرض.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 59118 حالة، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ 18 أكتوبر، وبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 11.85 مليون.

وأظهرت البيانات أن الهند سجلت 257 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 160949 وفاة.