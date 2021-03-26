وأضافت أنه تم تسجيل 320 حالة وفاة حتى 25 مارس، مشيرا إلى أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وما لا يقل عن 25% من القتلى لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا.



وأشارت إلى أن ما يقرب من 90% من القتلى "ذكور"، حوالي 36% منهم كانوا في سن 24 أو أقل.