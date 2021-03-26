محافظ القاهرة: رفع حالة الطوارئ بـ"معهد ناصر" ومستشفيات أخرى بالعاصمة

كتب سيد الخلفاوى

نعى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ببالغ الحزن والأسي وقوع عدد من الضحايا جراء حادث تصادم قطارى طهطا بسوهاج ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وأكد محافظ القاهرة، رفع حالة الطوارئ بمستشفى معهد ناصر وعدد من مستشفيات القاهرة وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال أى مصابين تستدعى حالتهم العلاج بالقاهرة، والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث، مؤكدًا أن الدولة تسخر كافة امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم .



وفى السياق نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسي ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي وقع اليوم والذي أسفر عن وجود عدد من الوفيات والمصابين، داعياً الله أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يحتسبهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.





