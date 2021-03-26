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متحدث الوزراء: الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير منظومة السكة الحديد

الجمعة، 26 مارس 2021 09:40 م
متحدث الوزراء: الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير منظومة السكة الحديد قطارى سوهاج
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت خلال السنوات الخمسة الماضية على مرفق السكة الحديدية، مبالغ  مالية ضخمة لم يتم إنفاقها من قبل على مدار تاريخ مصر كلها .

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم تخصيص كم كبير جدا من الأموال لكهربة الخطوط والإشارات، واستيراد أحدث العربات والجرارات من الخارج.

 

وواصل أنه رغم كل الجهود الكبيرة التى يتم بذلها، والتسريع فى الإنجاز فما يحتاج لشهر ننجزه فى أسبوع، إلا أن عامل الزمن حاسم فى هذا التطوير ونحتاج مزيد من الوقت.

     

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تطوير آلاف الكيلومترات على عموم الجمهورية، وسيتم  الانتهاء منها جميعا بهدف تقليل تدخل العنصر البشري.

 


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