فريق من شباب الهلال الأحمر المصرى يشاركون بخدمة مصابى حادث قطارى طهطا

كتب – الأمير نصرى

أقدم عدد من الشباب التابع للهلال الأحمر المصرى، على مدار الساعات الماضية، على دعم الحالات المصابة فى حادث اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر قطار ركاب اصطدما من الخلف، داخل مستشفى سوهاج الجامعى.

وفور وقوع الحادث انطلق أكثر من 11 شابا من الهلال الأحمر المصرى لمستشفى سوهاج الجامعى، للمشاركة فى عمليات الدعم اللازم للمصابين فى حادث قطارى سوهاج، ونقلهم للأقسام المختلفة بالمستشفى بجانب الدعم النفسي لهم وللحالات التى لا يوجد مرافقين لها حتى الآن.

وزار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والصحة والتضامن الاجتماعي مستشفى سوهاج الجامعى لدعم وتفقد حالة مصابى حادث تصادم القطارين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا و91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد "مجاهد" توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج.

وتابع "مجاهد" أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.