غلق باب الطعون على نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 8 أبريل

أعلنت إدارة الامتحانات قطاع المعاهد الأزهرية غلق باب التظلمات للطلاب على نتائج مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول يوم 8 أبريل، حيث تم فتح باب الطعون أول أمس الأربعاء 24 مارس 2021 ولمدة 15 عشر يومًا.
وكان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أناب يوم الاثنين الماضى، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2020/2021.
واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 96.88% للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137647، متخلفًا عن الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 97.84%، وعددهن 63769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01%، وعددهم 68308 طالبًا.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 88.14%، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالى 126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 84.68%، وعددهم 57554 طالبًا.
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