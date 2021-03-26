ضبط 28 قطعة سلاح و272 طلقة وتنفيذ 1265 حكما قضائيا بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة وفق بيان اليوم الجمعة، عن ضبط 28 قطعة سلاح و272 طلقة، وتنفيذ 1265 حكما قضائيا متنوعا، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق مع المتهمين.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقد أسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 22 قطعة سلاح غير مرخصة و6 قطع سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشاة من ضبط قطعه كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى "150" جراما، ومبلغ مالي "2550" جنيها "4" فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع "2" فرد روسي محلي الصنع "272" طلقات متنوعة حيازة عامل، ومقيم مركز المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة والمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم ضبط فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار وكذا "13" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنواحوالي "25" جرام ومبلغ مالى "300" جنيه وهاتف محمول حيازة عامل، ومقيم مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط "38" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "110" جرامات ومبلغ مالى "470" جنيها وهاتف محمول حيازة عامل، ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط "2" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "4" جرام حيازة عاطل، ومقيم جزيرة محروس مركز أخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص " 4 " شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 7" حكم ، وفي مجال مكافحة جرائم السرقات العامة تبلغ لقسم ثان سوهاج من من سائق ومقيم مركز أخميم عن اكتشافة سرقة حافظ نقوده وبداخلها مبلغ مالى 580 جنية وبعض الأوراق عن طريق النشل حال تواجده بمستشفى الجامعي بسوهاج بدائرة القسم ولا يتهم أحد بالسرقة وبأجراء التحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، ومقيم الشيخ خليفة قسم أول سوهاج، والسابق إتهامة في عدة قضايا آخرهم القضية لسنة 2019 جنح قسم أول سوهاج " سلاح بدون ترخيص " عقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، واعترف بإرتكابه الواقعة والإستيلاء على المسروقات والتصرف فيها.

وفي مجال مكافحة جرائم الأحداث تم ضبط " 4 "قضية تسول، وتنفيذ حكم جناية طفل، وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط " 9 " قضية إدارة وتشغيل "2" أجهزة ريسيفر داخل عدد "2" مطعم مأكولات بدون ترخيص، إدارة وتشغيل "2" أجهزة ريسيفر داخل عدد "2" مقاهي بدون ترخيص وإدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل اتصالات بدون ترخيص إدارة، وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل دعاية وإعلان بدون ترخيص، وإدارة وتشغيل مكتبات لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص، وإدارة وتشغيل "2" جهاز كمبيوتر داخل عدد "2" مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1265" حكما متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 473 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 168 مخالفة متنوعة.