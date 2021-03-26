اليوم السابع
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صور.. تشويه واجهة مسجد فى قبرص

الجمعة، 26 مارس 2021 03:00 ص
صور.. تشويه واجهة مسجد فى قبرص تشويه واجهة مسجد فى قبرص
نيقوسيا (رويترز)

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شوه مخربون واجهة مسجد فى قبرص المنقسمة عرقيا، فرسموا عليها بالطلاء الأزرق الأعلام والشعارات اليونانية، الأمر الذى نددت به السلطات بشدة.

 

كما رسموا بالطلاء الأزرق أيضا صلبانا على البابين الخشبيين للمسجد الذى يقع إلى الغرب من مدينة ليماسول بالقرب من ساحل قبرص الجنوبي.

 

ونددت السلطات القبرصية بالواقعة ووصفتها بأنها "عمل غير مقبول لا معنى له لما تسمى بالوطنية دنس أماكن العبادة".

 

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس فى بيان مكتوب "مثل هذه الأعمال الخبيثة لا تسهم بأى شكل من الأشكال فى خلق المناخ المناسب لحل قضية قبرص وإعادة توحيد بلادنا".

تشويه واجهة مسجد فى قبرص (1)
تشويه واجهة مسجد فى قبرص

 

تشويه واجهة مسجد فى قبرص (2)
تشويه واجهة مسجد

 

تشويه واجهة مسجد فى قبرص (3)
مخربون يشوهون واجهة مسجد فى قبرص 
 
تشويه واجهة مسجد فى قبرص (4)
عبارات ضد المهاجرين المسلمين فى قبرص 

 


تشويه واجهة مسجد

قبرص

أخبار قبرص

اليونان

تخريب مسجد

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