اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 09:01 م
خالد صلاح
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رسائل رئيس الوزراء بشأن حادث قطارى سوهاج.. إنفوجراف

الجمعة، 26 مارس 2021 08:05 م
رسائل رئيس الوزراء بشأن حادث قطارى سوهاج.. إنفوجراف رسائل رئيس الوزراء بشأن حادث قطارى سوهاج

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توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج، موضحا أن الحادث وقع ظهر اليوم بين قطارين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه كافة أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث وتوفير كافة الرعاية اللازمة للمصابين.
 
وأكد أن هناك تعليمات من الرئيس بتوفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة للمصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين، موضحا أن الرئيس وجه بمضاعفة أرقام التعويضات لتصل إلى 100 ألف جنيه لحالات الوفاة ومن 20 إلى 40 ألف جنيه للمصابين.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير مرفق السكة الحديد لتطويره، مؤكدا أن التحدى الكبير الذى تواجه الدولة هو تطوير المرفق وفى نفس الوقت استمراره للمواطنين، مؤكدا: "لن نترك المتسبب فى حادث قطارى سوهاج بدون عقاب رادع".
 
ووجه رئيس الوزراء رسالة للشعب المصرى: "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد.. والموضوع يستغرق وقتاً"، مضيفا: "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث.. وتطوير منظومة السكة الحديد يقلل العنصر البشرى ويقلل الحوادث".
 
رسائل رئيس الوزراء بشأن حادث قطارى سوهاج
رسائل رئيس الوزراء بشأن حادث قطارى سوهاج
 

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الصحة

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