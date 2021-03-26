اليوم السابع
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حبس عاطل وزوجته لاحتجازهما نجارا وإجباره على توقيع إيصالات بالزاوية الحمراء

الجمعة، 26 مارس 2021 01:16 م
حبس عاطل وزوجته لاحتجازهما نجارا وإجباره على توقيع إيصالات بالزاوية الحمراء حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس مسجل خطر وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة استدراج واحتجاز عامل "نجار"، وإجباره وإرغامه على توقيع ايصالات أمانة، واستوليا منه على جميع متعلقاته الشخصية من هاتف محمول ومبالغ مالية، بسبب خلافات بينهما، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من القبض على عاطل وزوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، لقيامهما بإكراه نجار على توقيع إيصالات أمانة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من نجار، مقيم بدائرة القسم بتضرره من عاطل "له معلومات جنائية " وزوجته "مقيمة بذات العنوان" ، لقيامهما باستدراجه للشقة محل سكنهما بدعوى القيام ببعض أعمال النجارة بمسكنهما، واحتجازه داخل الشقة وإكراهه على توقيع 10 إيصال أمانة على بياض والاستيلاء منه على (3 هاتف محمول ، مبلغ مالي) .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط إيصالات الأمانة مُزيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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الزاوية الحمراء

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