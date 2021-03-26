تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1524 مواطنا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، على مدار يومي 24 و25 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1524 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 292 حالة جراحة و522 حالة اطفال و227 باطنة و 97 قلب و 186 جلدية و 99 نساء و52 تنظيم اسرة و49 اسنان، الى جانب أنه تم عمل "96" تحاليل مختلفة وعمل "42" حالات موجات صوتية، وعمل 11 حالات رسم قلب و عمل 9 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 91 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 79 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة