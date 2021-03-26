تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1524 مواطنا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة المنيا

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، على مدار يومي 24 و25 مارس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1524 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 292 حالة جراحة و522 حالة اطفال و227 باطنة و 97 قلب و 186 جلدية و 99 نساء و52 تنظيم اسرة و49 اسنان، الى جانب أنه تم عمل "96" تحاليل مختلفة وعمل "42" حالات موجات صوتية، وعمل 11 حالات رسم قلب و عمل 9 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 91 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 79 متردد، وحيث تم استخدام 9 عيادة متنقلة.