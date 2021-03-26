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تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

الجمعة، 26 مارس 2021 06:30 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر جواز السفر المصرى - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
 
- يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
 
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
 
- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
 
- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

جواز السفر

كيفية استخراج جواز السفر

مستندات جواز السفر

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استخراج جواز السفر

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