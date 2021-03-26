تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

كتب محمود عبد الراضي

يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز سفر جديد"، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر".



- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.



- يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.



- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.



- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.



- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.



- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.